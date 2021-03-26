Похитителем младенца в Москве оказался топ-менеджер нефтяной компании

Москва, 26 марта. Правоохранители нашли малолетнюю девочку, похищенную из квартиры на западе столицы 12 марта. Злоумышленником оказался отец ребенка. Его задержали.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Московской области мужчину, который две недели назад похитил полуторагодовалую девочку. Им оказался отец ребенка. Он отобрал дочь у гражданской жены, после чего скрылся.

Девочку сначала увезли в Ленинградскую область, после чего злоумышленники вернулись в столичный регион. Полиция задержала обоих фигурантов. Инициатором преступления оказался топ-менеджер нефтяной компании. При похищении он попал в объектив камеры видеонаблюдения, установленной около подъезда. После того как отец украл собственного ребенка, он оставил сообщение с угрозами матери девочки и отключил мобильный телефон.

Суд в Кемерове вынес приговор жительнице Ленинска-Кузнецкого, которая похитила незнакомого ребенка, сообщал сайт 360 tv.ru. За это она проведет в колонии семь лет.