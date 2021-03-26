Детеныш занесенного в Красную книгу сычуаньского такина родился в Москве

Москва, 26 марта. Главный зоопарк столицы празднует пополнение семейства сычуаньских такинов, занесенных в Международную Красную книгу как близких к исчезновению.

Детеныш такина родился 9-килограммовым, сейчас новорожденный под чутким надзором матери набирается сил и весит уже порядка 20 кг, сообщили на портале мэра и правительства Москвы. Потомство произвели на свет трехлетний самец Дони и четырехлетняя самка Ксиа.

Это были первые роды у Ксии, поэтому специалисты переживали за исход ситуации. Но все прошло успешно, родился здоровый малыш, которого самка такина с радостью приняла.

Теперь в Московском зоопарке теперь можно встретить пятерых такинов: двух самок, двух самцов и одного новорожденного.

Пара зеленых мартышек в городском зоопарке Екатеринбурга обзавелась детенышем, сообщал ФАН.