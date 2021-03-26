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Ракова сообщила о выявленных после вакцинации от коронавируса последствиях

Ракова сообщила о выявленных после вакцинации от коронавируса последствиях

Москва, 26 марта. Нежелательные эффекты после вакцинации от коронавируса возникли только у 3,5% привившихся москвичей, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Только горожане старше 60 лет столкнулись с последствиями после прививки. Повышенная температура тела и реакция в месте укола чаще всего наблюдаются у людей после прививки. Эти эффекты считаются нормой, обратила особое внимание она.

Первые прививки от коронавируса получили москвичи из группы риска еще в декабре 2020 года. Массовая вакцинация от COVID-19 началась в городе после Нового года. Процедура доступна всем желающим без медицинских противопоказаний.

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