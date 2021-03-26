Иммунитет к коронавирусу выработался почти у половины москвичей

Москва, 26 марта. Около 44% вакцинированных москвичей имеют иммунитет к коронавирусу, заявила заместитель мэра российской столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Это довольно высокий показатель. Благодаря ему город вернулся к нормальной жизни. Сейчас в российской столице действуют минимальные ограничения, призванные не допустить распространение коронавирусной инфекции, рассказала Анастасия Ракова журналистам.

«Мы систематически проводим замер уровня популяционного иммунитета — антитела G в среднем имеют 43-44%», — отметила заместитель мэра Москвы.

В общей сложности около миллиона жителей российской столицы получили первый компонент вакцины от коронавируса. Из них 80% ввели вторую дозу препарата. Власти Москвы призывают горожан принять активное участие в программе вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Мэр города Сергей Собянин видит два возможных пути развития ситуации с COVID-19. Либо горожане вакцинируются, либо переболеют, отметил он. Третьего не дано, считает Сергей Собянин. Ситуация на фоне коронавируса в Москве стабилизировалась за последние несколько недель.