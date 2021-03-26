Синоптики спрогнозировали теплую погоду на выходные в Москве

Москва, 26 марта. Потепление до девяти градусов ожидается в Москве и Московской области 27 и 28 марта. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

В субботу температура составит от плюс шести до плюс восьми градусов днем. Ночью прогнозируется похолодание до плюс двух градусов. Осадков не ожидается. Столбик термометра поднимется до девяти градусов выше нуля 28 марта.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал россиянам о погоде весной и летом 2021 года. По его словам, температура воздуха в весенние и летние месяцы будет около и выше нормы. А вегетационный сезон продлится с апреля по сентябрь.