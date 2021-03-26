Почти у 50% жителей Москвы сформирован иммунитет к коронавирусу

Москва, 26 марта. Около 44% граждан столицы имеют иммунитет к коронавирусу. Показатель достаточно высокий, отметила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Уровень защищенности позволяет москвичам начать постепенно возвращаться к нормальной жизни. Для них продолжают действовать ограничения, однако уже в минимальной степени. К настоящему моменту первую стадию вакцинации прошли почти миллион пациентов. Еще порядка 80% человек уже привились вторым компонентом препарата, передает РИА Новости.

«Мы систематически проводим замер уровня популяционного иммунитета — антитела G в среднем имеют 43-44% москвичей», — уточнила Ракова.

Ранее мэр города Сергей Собянин выделил два пути развития ситуаций с коронавирусом. По его словам, население либо вакцинируется, либо переболеет, третьего «практически не дано».