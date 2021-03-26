Свыше 119 тысяч нарушений масочного режима выявлено в Москве с начала года

Москва, 26 марта. Пассажиры общественного транспорта Москвы продолжают нарушать масочный режим. За 2021 год в столице выявлено более 119 тысяч случаев нарушения.

Только за март зафиксировано более 37 тысяч случаев подобных нарушений. Большинство пассажиров носят защитные маски, однако забывают надевать перчатки. Масочный режим подразумевает защиту не только органов дыхания, но и рук.

Однако в целом ситуация идет на улучшение. Еще год назад маски носили 82% москвичей, а сейчас этот показатель вырос до 99%. Но из-за увеличения пассажиропотока выросло число штрафов.

В Москве продолжается массовая вакцинация от коронавируса. На сегодняшний день от COVID-19 привились около 500 тысяч жителей столицы, о чем рассказал мэр Сергей Собянин.