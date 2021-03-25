Собянин выделил два возможных пути развития ситуации с COVID-19 в Москве

Москва, 25 марта. Существует два сценария дальнейшего развития событий с коронавирусом в столице: либо население города вакцинируется, либо переболеет. Третьего практически не дано.

Внимание на это обратил мэр Москвы Сергей Собянин. Таким образом он прокомментировал развитие эпидемиологической ситуации в городе. В последнее время обстановка стабилизируется, однако недавно начался рост случаев заражения среди старшего поколения. Это связано с низким уровнем защищенности данной категории граждан, поэтому им рекомендуется по возможности оставаться дома и минимизировать контакты.

«Мы все-таки прошли высокую иммунизацию населения. Она была постепенной, равномерной. Плюс добавилась вакцинация. Сегодня мы держимся практически на одной планке», — отметил глава столицы в интервью телеканалу «Россия-1».

Около миллиона жителей Москвы уже привились от коронавируса. Подавляющее большинство из них старше 65 лет. Собянин призвал представителей данной возрастной группы не игнорировать вакцинацию.