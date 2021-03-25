Спрос на вторичное жилье упал в Москве на 16%

Москва, 25 марта. Спрос на покупку квартир на вторичном рынке жилья Москвы сократился в марте на 16% в годовом выражении, следует из данных риелторской компании «Инком-Недвижимость».

Специалисты обратили внимание, что по итогам января активность покупателей на вторичном рынке столицы уменьшилась на 35% по сравнению с январем прошлого года. В феврале также наблюдалось снижение спроса (-19%), передает «Интерфакс».

Эксперты отмечают, что в настоящий момент конверсия обращений покупателей в авансы уменьшилась вдвое по сравнению с осенью 2020 года, когда на вторичном рынке жилья наблюдался пик. После падения ажиотажа у покупателей больше нет причин торопиться с выбором жилья, поэтому спрос сократился, объясняют специалисты.

Однако с начала 2021 года объем предложения на вторичном рынке Москвы постепенно растет. С января по февраль число объектов, выставленных на продажу, увеличилось на 0,8%.

Участники рынка жилья ранее заявили об отсутствии предпосылок для снижения цен на недвижимость в Москве. По словам аналитиков, жилье в российской столице всегда было востребовано, поэтому недвижимость здесь всегда будет дорожать.