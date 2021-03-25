Привившимся от COVID-19 жителям Подмосковья будут дарить уникальные значки

Москва, 25 марта. Жители Московской области, которые приняли участие в кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции, получат уникальный значок на память.

Привившимся на территории Московской области начнут выдавать оригинальные значки с надписью «Vaccinated». Инициатором акции выступила газета «Подмосковье сегодня».

Получить такой значок жители области смогут почти во всех пунктах вакцинации. Предполагается, что с его помощью люди смогут понять, кто из окружающих не является потенциальным носителем COVID-19.

«Надеемся, что акция создаст дополнительную мотивацию для жителей, которые пока не решились на укол. А латинское начертание позволит использовать значок по всему миру», — пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее подобная акция прошла на территории Италии. Там врачи, которые сделали прививки от коронавируса, пытались мотивировать коллег также поставить вакцину с помощью значков на халатах. Позже данная идея распространилась среди обычных жителей Апеннин.

Не так давно Минздрав РФ оценил эффективность российских вакцин от коронавируса. По словам замглавы здравоохранительного ведомства Елены Бойко, все три российские вакцины от коронавируса уже давно доказали свою эффективность и безопасность.