Доля Москвы в российском экспорте в Африку превысила 20%

Москва, 25 марта. Москве в общем объеме несырьевого экспорта России в страны Африки принадлежит более 20%, следует из данных центра «Моспром».

Столица занимает первое место среди российских регионов по объемам экспорта в Африку. Главными импортерами московской продукции в 2020 году стали Алжир, Египет, Нигерия, Судан и Марокко. В 2020 году показатели российского экспорта в африканские страны выросли до 2,4 млрд долларов.

Москва поставляет на континент механическое оборудование и комплектующие к нему, радиолокационную технику, а также контрольные и измерительные приборы. Кроме того, в Африку налажены поставки российских вакцин, в том числе против коронавируса.

По итогам первого международного телемоста «Москва — Африка», в котором приняли участие 1,5 тысячи человек, был достигнут ряд новых соглашений. В частности, трейдер из Камеруна в сфере какао и кофе заинтересовался московской кондитерской отраслью, а нигерийские компании обратили внимание на инфраструктурные проекты горнодобывающей промышленности.

Президент России Владимир Путин ранее отметил важную роль межпартийной конференции «Россия — Африка: возрождая традиции». Глава государства выразил надежду, что конференция внесет значимый вклад в углубление межпартийного сотрудничества и станет одним из этапов подготовки второго саммита Россия — Африка, намеченного на 2022 год.