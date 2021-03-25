Суд в Москве арестовал сбившего насмерть двух женщин водителя Mercedes

Москва, 25 марта. Следствие добилось ареста 25-летнего водителя Mercedes по имени Хусен С. Он совершил смертельное ДТП на пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда и сбежал.

По данным источника ФАН, сразу после аварии мужчина сел в такси и поехал в сторону Зеленограда. В итоге он был задержан в городе Клин.

Под колесами иномарки погибли две женщины. Одной из жертв было 72 года, она работала методистом в МГТУ ГА, где учился арестованный автомобилист.

Мужчина потом подчеркнул, что покинул место аварии, находясь в состоянии шока. Скрывавшийся у друга Хусен подчеркивал, что планировал сдаться, сообщал ФАН.