Горящий автобус спровоцировал пробку возле Дома правительства в Москве

Москва, 25 марта. Сотрудники МЧС стянуты к дому №8 на Краснопресненской набережной. Недалеко от Дома правительства загорелся небольшой автобус. Редакция ФАН получила кадры с места инцидента.

По данным источника, находившиеся в салоне люди успели вовремя выбраться из горящего микроавтобуса. В настоящее время от парка "Красная Пресня" до Дома правительства образовалась пробка, движение осуществляется по одной, левой, полосе.

На Хорошевском шоссе в Москве загорелся автомобиль. Пожар привел к взрыву покрышек. Сейчас специалисты устанавливают причину, сообщал ФАН.