Экс-чиновника Минкультуры Бориса Мазо экстрадировали в Москву

Москва, 25 марта. Бывшего чиновника Минкультуры России Бориса Мазо, обвиняемого в многомиллионном хищении у Эрмитажа, в 18:00 доставят в столицу, сообщили в СК РФ.

Директор департамента управления имуществом Минкультуры, по версии следствия, вместе с подельниками похитил более 900 млн рублей, предназначенные для реконструкции Эрмитажа. Хищение было совершено в 2015 году. Тогда Мазо и организатор преступной группы, экс-заместитель министерства Григорий Пирумов, получили 45 млн рублей.

В 2019 году Мазо обратился к австрийским властям с просьбой предоставить ему убежище, сообщало Федеральное агентство новостей. Свое намерение он объяснил тем, что в России проходит по уголовному делу якобы по «политическим мотивам».