Собянин оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Москве

Москва, 25 марта. Распространение коронавируса среди пожилого населения столицы ускоряется. Такое заявление сделал мэр города Сергей Собянин.

Сотрудники московских больниц для лечения коронавируса начали госпитализировать больше горожан пожилого возраста, отметил градоначальник. Общая динамика по распространению заболевания в столице носит стабильный характер.

Правительство Москвы планируют ослабить ограничения по COVID-19 в городе к майским праздникам. Традиционный Парад Победы и шествие «Бессмертного полка» на 9 мая в городе планируют провести в привычном очном формате.