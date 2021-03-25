Сержант полиции подвергся насилию на глазах у пассажиров метро в Москве

Москва, 25 марта. Полицейские задержали в московском метро агрессивного мужчину. Злоумышленник перед этим успел избить стража порядка.

По данным источника, нападение на старшего сержанта было совершено на станции метро «Орехово». Полицейский был застигнут врасплох внезапностью агрессивного гражданина, которого попросил просто показать документы.

Пассажир в ответ сразу начал наносить удары по голове и корпусу силовика. На помощь к пострадавшему подбежали еще несколько стражей порядка. Гражданин и не думал сдаваться. Несмотря на яростное сопротивление, 27-летнего пассажира задержали.