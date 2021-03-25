Автомобиль загорелся на Хорошевском шоссе в Москве

Москва, 25 марта. Машина загорелась на Хорошевском шоссе в столице. Инцидент произошел напротив торгового центра «Хорошо», пламя полностью охватило автомобиль.

Федеральное агентство новостей (ФАН) публикует фото и видео с места ЧП. На кадрах видно, как к месту пожара прибыли спасательные службы, также были слышны взрывы покрышек. Пожарным удалось ликвидировать возгорание. По данному факту проводится проверка, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Несколько грузовых автомобилей с лесоматериалами, арестованных по делу «черных лесорубов», загорелись в приморском поселке Кавалерово, сообщало издание Deita. Следователи не исключают, что это мог быть поджог.