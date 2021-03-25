«Персональный помощник» для людей с онкозаболеваниями заработал по всей Москве

Москва, 25 марта. Проект «Персональный помощник» для пациентов с подозрением на онкологическое заболевание или подтвержденным диагнозом заработал в российской столице.

Сейчас 55 специалистов сопровождают шесть тысяч москвичей на всех этапах диагностики и лечения, отметила заместитель мэра по социальным вопросам Анастасия Ракова. Проект «Персональный помощник» распространяется на все округа российской столицы, уточнили в городской администрации.

«Благодаря персональным помощникам человек никогда не остается один на один со своим диагнозом», — подчеркнула Ракова.

В рамках реализации проекта за каждым москвичом с онкологическим заболеванием или подозрением на него закреплен сотрудник центров госуслуг «Мои Документы». Специалист помогает записаться на прием к врачу, напоминает о дате визита и контролирует правильное заполнение медицинской документации.

Более 50% медучреждений российской столицы, переоборудованных для приема пациентов с коронавирусом, вернулись к обычному режиму работы. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города высоко оценил работу системы здравоохранения в пандемию.