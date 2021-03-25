Запоздалая метеорологическая весна пришла в Москву

Москва, 25 марта. Метеорологическая весна с запозданием наступила в Москве, об этом сообщил журналистам ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик пояснил, что теперь среднесуточная температура воздуха в столице устойчиво держится выше нуля градусов. Если сложить ночные и дневные значения, а затем поделить сумму пополам, результат окажется положительным.

«И это не на один денек, а уже встает на весенние рельсы», — подчеркнул он в комментарии РИА Новости.

Тишковец также добавил, что 25 марта воздух в городе впервые прогреется до +8 или +10 градусов, а в Подмосковье — от +6 до +11. Такие значения на 5–7 градусов превышают климатическую норму, заметил он.

Температура воздуха в России этой весной будет около и выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В апреле столбики термометров покажут более высокие в сравнении с привычными значения сразу в ряде областей страны, в частности, в Центральном и Сибирском федеральных округах.