Москва, 25 марта. Коронавирусные ограничения на массовые мероприятия в Москве могут снять до 9 мая, шествие «Бессмертного полка» может пройти в обычном формате.

О предполагаемом снятии ограничений сообщило издание РБК со ссылкой на источники. Окончательное решение будут принимать ближе к дате с учетом эпидемической обстановки в регионе, сообщил собеседник издания.

В центральном штабе движения «Бессмертный полк» идут подготовительные работы к очному проведению мероприятия, в то же время, не исключается и онлайн-формат шествия. В штабе планируют также почтить в этот день память Василия Ланового, который был сопредседателем центрального штаба. Лановой скончался 28 января 2021 года.

Парад Победы на Красной площади пройдет в обычном формате. Присутствие гостей и их количество определит Роспотребнадзор исходя из ситуации с коронавирусом.

О снятии ограничений к лету высказался доктор Александр Мясников. Он считает, что послабления могут коснуться наполняемости кинотеатров и ресторанов, пишет издание «Подмосковье сегодня». Столичные власти планируют разрешить заполнять залы до 75% уже к 27 марта, ряд других ограничений могут снять в апреле, пишет «Ридус».