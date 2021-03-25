Один человек пострадал при ДТП с участием такси в Королеве

Москва, 25 марта. Дорожное происшествие с участием такси и спортивного автомобиля произошло в подмосковном городе Королев. Есть пострадавший, сообщил источник ФАН.

Авария случилась на пересечении улиц Калининградской и Аржакова. Что стало причиной столкновения, не уточняется. По предварительным данным, виновником ДТП является водитель такси.

В результате удара пострадал один человек. Зажатого в салоне мужчину вытащили очевидцы происшествия. Пострадавшего увезли в больницу. Характер его травм уточняется.

Страшная авария накануне случилась в Саратовской области. При столкновении двух иномарок произошел пожар. Водитель авто погиб, заживо сгорев за рулем.