Московские ветераны ко Дню Победы получат доплаты до 25 тыс. рублей

Москва, 25 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о выплатах ветеранам и труженикам тыла ко Дню Победы, сообщает пресс-служба столичного градоначальника. Размер выплат составит от 10 тыс. до 25 тыс. рублей.

Выплаты получат несколько категорий ветеранов: инвалиды и участники войны, военнослужащие, проходившие службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии; лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда»; участникам обороны Москвы; жителям блокадного Ленинграда. Полный список содержится на официальном портале мэра Москвы.

В прошлом году, в честь 75-летия Победы, размер выплат увеличили почти в три раза: он составил в зависимости от категории 10 тыс. до 25 тыс. рублей. Размер выплат было решено сохранить и в этом году. Доплату получат 83 228 человек.

Как сообщал ранее ФАН, с 1 апреля пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, будут проиндексированы на 3,4%. Из федерального бюджета на перерасчет пенсий выделят порядка 12,8 млрд рублей. Всего данная индексация затронет 3,9 млн граждан. В результате индексации средний размер социальной пенсии составит 10 183 рубля.