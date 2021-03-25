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Московские ветераны ко Дню Победы получат доплаты до 25 тыс. рублей

Московские ветераны ко Дню Победы получат доплаты до 25 тыс. рублей

Москва, 25 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о выплатах ветеранам и труженикам тыла ко Дню Победы, сообщает пресс-служба столичного градоначальника. Размер выплат составит от 10 тыс. до 25 тыс. рублей.

Выплаты получат несколько категорий ветеранов: инвалиды и участники войны, военнослужащие, проходившие службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии; лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда»; участникам обороны Москвы; жителям блокадного Ленинграда. Полный список содержится на официальном портале мэра Москвы.

В прошлом году, в честь 75-летия Победы, размер выплат увеличили почти в три раза: он составил в зависимости от категории 10 тыс. до 25 тыс. рублей. Размер выплат было решено сохранить и в этом году. Доплату получат 83 228 человек.

Московские ветераны ко Дню Победы получат доплаты до 25 тыс. рублей

Как сообщал ранее ФАН, с 1 апреля пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, будут проиндексированы на 3,4%. Из федерального бюджета на перерасчет пенсий выделят порядка 12,8 млрд рублей. Всего данная индексация затронет 3,9 млн граждан. В результате индексации средний размер социальной пенсии составит 10 183 рубля.

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