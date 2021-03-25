ВДНХ отключит художественную подсветку во время акции «Час Земли»

Москва, 25 марта. ВДНХ в 12-й раз подряд примет участие в международной экологической акции «Час Земли». 27 марта с 20:30 до 21:30 погаснет подсветка пяти знаковых объектов главной выставки страны, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Вечером в субботу на час будет выключена подсветка павильонов «Рабочий и колхозница», «Космос», «Земледелие», арки главного входа, а также зоны знаменитого животноводческого городка, которая снова стала одним из популярнейших прогулочных мест на ВДНХ. Ее подсветку в рамках «Часа Земли» отключат впервые», — сообщила Сергунина.

На безопасности прогулок посетителей ВДНХ мероприятие не скажется: на объектах отключат только архитектурно-художественную подсветку.

В общей сложности в столице архитектурно-художественная подсветка будет отключена на более, чем двух тысячах объектов. Также не будет работать подсветка здания Совета Федерации, Госдумы РФ и правительства Москвы.