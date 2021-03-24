Подземный переход через пути МЦД-2 появится в столичном районе Покровское-Стрешнево

Москва, 24 марта. Новый подземный переход построят через пути второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) в районе Покровское-Стрешнево в Москве.

Проект строительства уже согласован. Об этом рассказали в пресс-службе Москомэкспертизы. Объект возведут по адресу: Волоколамское шоссе, дом № 114, корпус 2, строение 2. В ходе работ создадут новые инженерные коммуникации. Также рядом с сооружением благоустроят территорию. Переход обеспечит безопасность для пешеходов при пересечении железнодорожных путей.

Длина объекта будет достигать более 60 метров, ширина составит четыре метра. В переходе будут две лестницы и два лифта. Лестничные ступени сделают из натуральных термообработанных плит. В качестве материала используют гранит. Аналогичное покрытие выполнят на полу в тоннелях. У входов и выходов из перехода появятся тротуары.

Ранее сообщалось, что мэр столицы Сергей Собянин утвердил проект планирования территорий по первому Московскому центральному диаметру (МЦД-1). На трех станциях начнут строить платформы островного типа.