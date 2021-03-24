Уникальный музыкальный фонтан в «Царицыне» расконсервировали после зимы

Москва, 24 марта. Светодинамический музыкальный фонтан в московском музее-заповеднике «Царицыно» в Москве расконсервировали после зимы.

Это единственное гидросооружение в российской столице, которое закрывали специальным надувным куполом. Сейчас конструкцию демонтировали, началась подготовка фонтана к открытию, рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Перед началом летнего сезона фонтан промоют специальным раствором и проверят работу всех систем. Инженерная часть включает 82 насоса, почти 4 тыс. светильников и музыкальную установку.

«Все оборудование будет продиагностировано, при необходимости проведем ремонтные работы», — подчеркнул он.

Светодинамический фонтан пользуется популярностью у горожан и считается одной из самых красивых московских достопримечательностей, напомнил Бирюков. Подсветка сооружения осуществляется при помощи подводных светильников.

В этом году планируют благоустроить более 30 подмосковных парков. Соответствующие работы пройдут в Долгопрудном, Балашихе, Истре, Химках и других городских округах Московской области.