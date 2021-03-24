Насмерть сбивший двух женщин в Москве водитель признал вину

Москва, 24 марта. Водитель Mercedes, который насмерть сбил двух женщин на севере Москвы и сбежал с места происшествия, признал вину.

Также во время допроса он рассказал, что авария могла произойти по причине отказа тормозов. Молодой человек объяснил, что покинул место ДТП, потому что пребывал в состоянии шока. После этого он скрывался в квартире у друга и якобы намеревался сдаться полиции, но стражи порядка нашли его раньше.

Минувшим вечером иномарка на скорости врезалась в припаркованную машину и отлетела на тротуар, где находились пешеходы. Пострадали две женщины, которые позднее скончались в реанимации.