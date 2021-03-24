Москвичка выкинула младенца с 13 этажа из-за конфликта с его матерью

Москва, 24 марта. Женщина пришла в гости к подруге и выкинула из окна ее ребенка. Она объяснила свой поступок тем, что поругалась с приятельницей, сообщили в СК.

Во время разговора с полицейскими обвиняемая в убийстве сообщила, что у нее произошло психическое обострение. Однако, как показала экспертиза, никакого расстройства у женщины нет. Суд арестовал ее на два месяца, до 4 февраля 2021 года.

Обвиняемая пришла к матери двухмесячного ребенка домой на улицу Летчика Ульянина в Новой Москве днем 4 декабря и, когда ее попросили посмотреть за малышом, выкинула его в окно. Ранее сообщалось, что злоумышленница ждет ребенка, она находится на седьмом месяце беременности.