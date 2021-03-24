В Москве иностранец убил земляка из-за зависти к его деньгам

Москва, 24 марта. Гражданин Киргизии пошел на преступление, потому что завидовал соотечественнику, который имел свой бизнес по сдаче машин в аренду. Подозреваемый задержан.

Как рассказал ФАН источник в правоохранительных органах, убитый проживал вместе с тремя соотечественниками и часто хвастался перед ними своим финансовым состоянием. При этом он несколько раз оскорблял земляков, называя их «лузерами». Также потерпевший поделился с близкими, что вскоре получит крупную сумму денег и потратит их на покупку новых автомобилей.

Мужчине не давала покоя эта новость, поэтому он разработал план, чтобы присвоить все деньги себе. Злоумышленник добился того, что ключи от двери квартиры были только у него одного. Дождавшись, когда двое приятелей уйдут из дома, он убил соседа, затем присвоил себе все средства. Двум сожителям он заявил, что его задержала полиция, а сам отключил телефон и улетел в Бишкек.

В итоге иностранцы не смогли попасть домой, так как квартира была заперта. Им пришлось вызывать полицейских, чтобы вскрыть дверь. Преступника поймали в Бишкеке, сейчас решается вопрос о его экстрадиции.