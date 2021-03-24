Число жертв взрыва в химкинской многоэтажке увеличилось до четырех

Москва, 24 марта. Жертвами взрыва в многоэтажном доме стали в общей сложности четыре человека, 23-летний мужчина скончался в больнице, передают местные власти.

Ранее экстренные службы сообщали о трех смертях. Предположительно, умерли отец с трехлетним ребенком и их 25-летняя соседка. Еще несколько человек получили различные травмы и были госпитализированы, передает сайт 360tv.ru.

Взрыв прогремел в Химках на Зеленой улице 19 марта. Взрывная волна снесла несколько балконов, выбила окна и погнула рамы на двух этажа. По предварительной версии, ЧП произошло из-за утечки бытового газа или неисправности газового оборудования.

Виновником случившегося стал мужчина, который поставил чайник на плиту и забыл зажечь газ, его госпитализировали. Следственные органы возбудили дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек». Расследование продолжается.