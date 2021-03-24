Москвич ушел в запой и скончался в гостях у племянника

Москва, 24 марта. Распивавший спиртные напитки на протяжении нескольких дней мужчина впал в кому и скончался, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Он поступил в больницу с диагнозом «кома неясной этиологии». Врачи попытались реанимировать 45-летнего пациента, но их попытки не увенчались успехом. Правоохранители установили, что мужчину доставили в медучреждение из подмосковной квартиры его 27-летнего племянника.

Молодой человек рассказал следователям, что с 16 марта дядя проживал у него после ссоры с женой на фоне его пристрастия к алкоголю. Все эти дни он выпивал и впоследствии перестал вставать с кровати. Тогда юноша вызвал скорую помощь, которая привезла родственника в реанимацию. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.