Москвичи проголосуют за название новой станции Большого кольца метро

Москва, 24 марта. Название для новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена Москвы выберут жители столицы в ходе голосования.

Рассматриваются два варианта наименования — «Карамышевская» и «Народное Ополчение». Отдать свой голос за предоставленные версии москвичи смогут на портале проекта «Активный гражданин». Голосование уже открыли. Первый вариант предложен в честь Карамышевского рубежа обороны Москвы. Второй связан с памятью о народных ополчениях, которые были образованы в 1612, 1812 и 1941 годах. Об этом сообщили на официальном портале мэра столицы.

БКЛ является самым крупным проектом за всю историю метростроения в России и одним из наиболее масштабных в мире. Первый участок кольцевой линии открыли в 2018 году. Общая длина кольца достигает 70 километров. Всего на нем находится 31 станция.

До этого сообщалось, что полноценный запуск БКЛ запланирован на конец текущего года. Он станет революцией в столичном метро, заявил мэр города Сергей Собянин.