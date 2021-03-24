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Москвичи проголосуют за название новой станции Большого кольца метро

Москвичи проголосуют за название новой станции Большого кольца метро

Москва, 24 марта. Название для новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена Москвы выберут жители столицы в ходе голосования.

Рассматриваются два варианта наименования — «Карамышевская» и «Народное Ополчение». Отдать свой голос за предоставленные версии москвичи смогут на портале проекта «Активный гражданин». Голосование уже открыли. Первый вариант предложен в честь Карамышевского рубежа обороны Москвы. Второй связан с памятью о народных ополчениях, которые были образованы в 1612, 1812 и 1941 годах. Об этом сообщили на официальном портале мэра столицы.

БКЛ является самым крупным проектом за всю историю метростроения в России и одним из наиболее масштабных в мире. Первый участок кольцевой линии открыли в 2018 году. Общая длина кольца достигает 70 километров. Всего на нем находится 31 станция.

До этого сообщалось, что полноценный запуск БКЛ запланирован на конец текущего года. Он станет революцией в столичном метро, заявил мэр города Сергей Собянин.

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