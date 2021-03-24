Участники рынка не видят предпосылок для снижения цен на жилье в Москве

Москва, 24 марта. Удешевление квартир на московском рынке в настоящий момент не предвидится. Об этом заявила управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE) Мария Литинецкая.

По ее словам, повышение стоимости жилой недвижимости обусловлено не только действием льготной ипотеки, но и удорожанием строительства на фоне ослабления рубля. При этом по завершении льготной программы цены смогут стабилизироваться на определенном уровне, добавила эксперт.

Аналитики компании «Бест-Новострой» ожидают стабилизации цен на квартиры в новостройках до конца 2021 года. Однако предпосылок для удешевления нового жилья они так же не видят, сообщает РБК.

Что касается, вторичного рынка, если к концу лета объемы достигнут показателей начала 2020 года, то можно рассчитывать на некоторое сокращение цен, считает главный аналитик риелторской компании «Миэль» Екатерина Бережнова. Однако Москва как столичный регион всегда была востребована в части вторичного жилья, потому недвижимость здесь не имеет тенденции на удешевление, добавила она.

В случае дальнейшего подорожания квартир в России регулирование ипотеки может ужесточиться. Об этом сообщила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. О рисках, с которыми могут столкнуться граждане, приобретающие жилье по программе льготной ипотеки рассказало издание «ФедералПресс».