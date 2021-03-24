Прорыв трубы с кипятком на западе Москвы сняли на видео

Москва, 24 марта. Трубу с горячей водой прорвало на Большой Дорогомиловской улице. Кипяток хлынул на тротуар и проезжую часть. Кадры с места событий оказались в распоряжении ФАН.

Авария произошла около дома №6. Горячая вода уже заливает дворы, подтоплены некоторые здания и автомобили. На кадрах видно, что улицу затянуло паром. На месте работают сотрудники экстренных служб. По предварительным данным, авария могла произойти из-за повреждения трубы ковшом экскаватора во время земельных работ.

Накануне аналогичный инцидент произошел в Петербурге. В результате прорыва трубы горячего водоснабжения из-под земли начал бить фонтан кипятка высотой с пятиэтажный дом, сообщал сайт 360tv.ru. Подачу воды остановили, дефект был локализован. В зоне аварии оказался один автомобиль.