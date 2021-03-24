Пенсионерка попала под колеса автобуса у станции метро «Планерная» в Москве

Москва, 24 марта. Пожилая женщина пострадала в ДТП с пассажирским автобусом у станции метро «Планерная» в Москве. Пенсионерка переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Об аварии ФАН сообщил источник в экстренных службах региона. По его данным, автобус следовал по маршруту № 959. Водитель успел набрать скорость, когда внезапно на дороге возникла пенсионерка. Москвичка переходила дорогу в неположенном месте.

По словам очевидцев, все произошло за считанные секунды. Они успели осознать, что произошло, когда пенсионерка уже была под колесами автобуса. По данному факту ведется проверка. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

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