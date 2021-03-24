Синоптики рассказали, когда ожидать в Москве полного таяния снега

Москва, 24 марта. Снежный покров в Москве может полностью растаять уже в начале апреля благодаря антициклону, который принесет с собой в столичный регион потепление.

Погодные условия в столице в ближайшее время окажутся под влиянием Азорского антициклона. В связи с этим снег в городе может полностью растаять уже к 6 апреля. Однако для этого необходимо, чтобы среднесуточные показатели температурного фона в Москве держались не ниже +3...+4 градусов.

Утром 24 марта в столице зафиксировали превышающий норму уровень снежного покрова. Так, на ВДНХ его высота достигала 35 сантиметров, а в Тушине составляла 44 сантиметра. Однако вместе с западными потоками в регион начал поступать очень теплый воздух, поэтому 25 марта воздух прогреется до +6...+8 градусов. В конце марта прогнозируется дождь, который должен ускорить таяние снега.

Жителям Петербурга тем временем пообещали настоящую весеннюю погоду уже 24 марта. В этот день уличные термометры покажут от +7 до +9 градусов. К концу недели температура должна оставаться в этих пределах.