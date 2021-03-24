Следователи возбудили дело против матери истощенной девочки в Подмосковье

Москва, 24 марта. Правоохранители возбудили дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» после обнаружения истощенной девочки.

Под уголовное преследование попала мать ребенка, которого полицейские случайно нашли в захламленном жилом доме под Москвой, подтвердила начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова. Информации о заключении под стражу женщины пока не поступало.

Полицейские патрулировали участок, когда их внимание привлек подозрительный мужчина. Увидев силовиков, он попытался скрыться в одном из частных домов, сообщал ФАН. Когда стражи порядка проникли в помещение, они нашли истощенную девочку без одежды на вид 3-4 лет. Малышку доставили в больницу.