Два человека пострадали при стрельбе около московского спорт-бара

Москва, 24 марта. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту стрельбы на территории спорт-бара в центре Москвы.

Инцидент произошел еще осенью прошлого года в районе Нового Арбата. Неизвестный, проходя мимо спортивного бара «МатчПоинт», устроил обстрел и ранил двоих мужчин. В результате оба пострадавших получили серьезные травмы. Они были госпитализированы в медучреждение.

По предварительным данным, стрельбу хулиган осуществлял из травматического пистолета. В настоящее время полиция и следователи разыскивают злоумышленника. Все детали и обстоятельства случившегося устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

В Москве был задержан подозреваемый, который открыл огонь по машине такси, сообщал сайт 360tv.ru. Он не хотел платить деньги за поездку водителю.