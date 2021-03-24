Полицейские нашли истощенную девочку без одежды в частном доме под Москвой

Москва, 24 марта. Маленького ребенка обнаружили полицейские в одном из домов в Московской области при задержании подозрительного мужчины.

Об обнаружении девочки сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова. По ее словам, при патрулировании стражи порядка заметили подозрительного мужчину, который попытался скрыться от правоохранителей. Он прыгнул в окно дома, полицейские последовали за ним. Там они увидели малышку в ужасающем состоянии. На вид ей около 3-4 лет.

На ребенке не было одежды, кругом царила полная антисанитария. Девочку доставили в больницу. По данному факту проводится проверка, устанавливаются ее личность и родители.

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