Полиция возбудила дело после массовой утечки данных переболевших COVID-19 москвичей

Москва, 24 марта. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту массовой утечки персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом, говорится в письменном ответе ГУ МВД по столице.

Глава комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн направил ранее соответствующий запрос. В заявлении сказано, что дело заведено по статье «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ», передает сайт 360tv.ru.

В настоящий момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление личностей, причастных к данному преступлению. Расследование уголовного дела продолжается, все обстоятельства и причины случившегося выясняются.