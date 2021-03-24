Работы по благоустройству проведут на Красной Пресне и Звенигородском шоссе в Москве

Москва, 24 марта. Работы по благоустройству проведут в Москве на улице Красная Пресня и ее продолжении — Звенигородском шоссе. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.

Красная Пресня является исторической улицей города. На ней расположены точки притяжения для жителей и туристов, такие, как Московский зоопарк, универмаг Мосторга, памятник Героям революции 1905 года, музей-квартира семьи Маяковских и парк Декабрьского восстания. Звенигородское шоссе является транзитной улицей. Основное общественное пространство составляют дворы вокруг шоссе.

Задача проекта — подчеркнуть значение Красной Пресни как уникальной улицы, а на Звенигородском шоссе организовать комфортную зону для москвичей. На Красной Пресне высадят деревья, газоны и кустарники. Вдоль южной стороны разработают комфортный прогулочный маршрут с площадкой для отдыхающих и зеленой аллеей.

Специалисты создадут тротуары и высадят деревья на промежутке Звенигородского шоссе от Красной Пресни до ТТК. Освещать улицу будут современные фонари с энергосберегающими лампами. Воздушные линии уберут под землю, чтобы освободить небо от проводов.

До этого сообщалось, что в Москве начнут строительство «Парка Яуза» на северо-западе города. Его площадь составит примерно 49,1 гектара.