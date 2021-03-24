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Бастрыкин поручил проверить инициаторов выставки человеческих органов на ВДНХ

Бастрыкин поручил проверить инициаторов выставки человеческих органов на ВДНХ

Москва, 24 марта. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении инициаторов и организаторов выставки из человеческих тел и органов, которая проходит на ВДНХ.

Речь идет об анатомической выставке Гюнтера фон Хагенса «Мир тела». Экспозиция вызвала негодование у россиян. Общественные деятели считают, что демонстрация подобных экспонатов нарушает нравственные ценности, выражает открытое неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление чувств верующих.

Кроме того, в Сети набирает популярность петиция с требованием закрыть выставку. Следователи досконально изучат все аспекты и дадут правовую оценку целям, содержанию и назначению мероприятия на соответствие законодательству РФ, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Первые посетители выставки рассказали журналистам о своих впечатлениях. Мнения разделились: кто-то признался, что испытал ужас, а кто-то отметил, что узнал много нового о своем организме, сообщало РИАМО.

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