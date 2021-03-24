Сбой в движении пригородных поездов в сторону Москвы произошел на МЦД-1

Москва, 24 марта. Утром 24 марта в движении пригородных поездов на МЦД-1 и Савеловском направлении в сторону Москвы произошел сбой. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Причиной сбоя оказалось частичное повреждение контактного провода, которое зафиксировали на станции «Тимирязевская». В связи с этим движение электропоездов в столичном направлении было затруднено, а составы отправлялись не по расписанию.

На место инцидента вызвали бригаду энергетиков Московской железной дороги, которые занимались восстановлением контактного провода. На текущий момент причина сбоя уже устранена. Однако в целях сокращения опоздания поездов и восстановления графика их движения в расписание внесут некоторые изменения.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее утвердил проект планировки территории вдоль путей первого Московского центрального диаметра (МЦД-1). Таким образом на станциях «Дегунино», «Бескудниково» и «Илимская» должны появиться новые платформы островного типа, а также пешеходные переходы.