Все регионы России присоединились к цифровому туристическому сервису Russpass

Москва, 24 марта. Russpass — сервис для планирования путешествий по России. Ранее он был предназначен лишь для гостей столицы. Теперь же его действие распространяется на все регионы страны.

Российские регионы подписали соглашение с цифровым сервисом Russpass, разработанном при поддержке московской администрации. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«Мы рады объявить, что к Russpass присоединились все регионы России. Большинство из них — почти 70 — уже подготовили и представили свои специальные туристические программы», — заявила она.

Согласно информации, приведенной на сайте мэра Москвы, число предложений для туристов превысило 1,5 тысячи. К ним относятся тематические экскурсии, не требующие предварительного планирования туры и маршруты для самостоятельных путешествий. География сервиса охватывает Центральную Россию, Урал, Сибирь, Дальний Восток и юг страны. Продолжительность каждого тура отличается. Так, для того чтобы ознакомиться с достопримечательностями Калининградской области у туриста уйдет восемь дней, а визит в Иваново займет всего один.

Сервис Russpass позиционируется как онлайн-помощник для путешественников. Он позволяет спланировать поездку и приобрести билеты в пределах одной платформы.

Ранее россиянам рассказали о самых популярных маршрутах по достопримечательностям ближайших к Москве регионов. Одним из таких необычных мест является калужский город Боровск.