Количество сделок со вторичным жильем возросло в Москве за месяц

Москва, 24 марта. Москвичи в феврале оформили в Росреестре в 1,6 раза больше договоров купли-продажи вторичного жилья, чем в январе.

За месяц в столице провели более 12 тысяч сделок на рынке вторичного жилья. В начале года этот показатель составил всего 7,6 тысячи.

«По итогам февраля мы зафиксировали наибольший за последние три года рост числа сделок со «вторичкой» по отношению к первому месяцу года — почти 60 процентов, тогда как в среднем динамика февраля к январю составляет порядка 30 процентов», — указали в Росреестре.

В годовом исчислении количество сделок со «вторичкой» по итогам февраля возросло на 7%.

В начале марта аналитики консалтинговой компании SRG назвали российские города, где больше всего подорожало вторичное жилье. Лидером стал Нижний Новгород. В тройку лидеров вошли Омск и Воронеж. Москва расположилась только на 12-й строчке рейтинга.