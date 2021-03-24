Труп женщины с множественными травмами нашли в квартире в Москве

Москва, 24 марта. Тело 60-летней женщины с переломами и кровоподтеками обнаружили в квартире на Абрамцевской улице на северо-востоке Москвы.

Тело лежало на кровати. На трупе обнаружены кровоподтеки лица и конечностей. У погибшей сломаны правая рука и нос, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, труп обнаружили через шесть часов после расправы.

Труп мужчины с несколькими ножевыми ранениями ранее обнаружили около подъезда. Закончившийся трагедией конфликт произошел, когда несколько парней пришли к одному из жильцов дома с расспросами о том, почему тот стал проводить с ними мало времени.

Разбирательства переросли в ссору, жильца дома мужчины начали избивать и снимать происходящее на камеру телефона. Парню все же удалось вырваться, он забежал в дом, схватил кухонный нож и ударил им в грудь одному из своих обидчиков. От полученных ранений мужчина скончался на месте.