Водитель «Мерседеса» сбил двух женщин и скрылся с места ДТП в Москве

Москва, 23 марта. Мужчина за рулем иномарки сбил двух пешеходов, бросил машину и убежал с места происшествия. ДТП произошло на пересечении улицы Пулковская и Конаковского проезда.

По предварительной информации, сначала злоумышленник въехал на парковке в автомобиль «Мицубиси», в салоне которого находился водитель. От удара «Мерседес» отбросило в дерево, после чего машина сбила двух пешеходов.

Как сообщил источник ФАН, в результате ДТП пострадали две женщины. Обе находятся в тяжелом состоянии в больнице. Личность одной из них пока не удалось установить. Вторая пострадавшая 1963 года рождения получила перелом обеих костей голени и закрытую черепно-мозговую травму.

Пятилетний мальчик вместе с отцом и бабушкой стали жертвами ДТП под Череповцом, писал ФАН. Смертельное ДТП произошло в результате лобового столкновения легкового автомобиля Renault Logan и «Газели» ФСИН.