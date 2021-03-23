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Адвокат прокомментировал желание скопинского маньяка вновь «заняться» своей жертвой

Адвокат прокомментировал желание скопинского маньяка вновь «заняться» своей жертвой

Москва, 23 марта. Юрист Тимур Маршани не считает, что существует угроза в желании Виктора Мохова «снова заняться» одной из своих пленниц.

Скопинский маньяк в интервью с Ксенией Собчак признался, что хочет «снова заняться» своей жертвой Еленой Самохиной, так как после освобождения она больше не рожала детей. Адвокат Маршани считает, что это не угроза, а бравада экс-заключенного.

По его словам, правоохранители могут дать оценку действиям Мохова только тогда, когда станет известно о готовящемся нападении на жертву. При этом правозащитник подчеркнул, что скопинского маньяка нужно поставить на профилактический учет, а сама жертва может обратиться в полицию, пишет сайт 360tv.ru.

Кроме того, защитник заявил о «мужественном» поведении Мохова в беседе с телеведущей. Маршани считает, что он просто хочет привлечь к себе внимание журналистов, а на повторное преступление бывший заключенный вряд ли решится.

Ранее скопинский маньяк Виктор Мохов рассказал телеведущей Ксении Собчак о любви к одной из своих пленниц. Насильник дарил ей шоколад, водил из подвала в дом и выходил с девушкой гулять.

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