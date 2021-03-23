Риелтор Сорокина объяснила интерес россиян к московским микроквартирам

Москва, 23 марта. Специалист Анастасия Сорокина назвала основные причины популярности маленьких квартир в Москве.

Подобное микрожилье обычно имеет площадь от 12 до 15 квадратных метров, однако размер может достигать и 11 «квадратов». Спрос на крошечные квартиры увеличивается из-за возможности сделать их функциональными и уютными, пишет «Вечерняя Москва».

«Маленькие студии позволяют увеличить рентабельность рынка недвижимости», — добавила эксперт.

Аренда такого жилья обойдется гражданам до 15% дешевле, чем съем квартиры привычных размеров. При этом ряд собственников полноценных однокомнатных квартир для повышения арендной прибыли делят площадь на две «капсулы».

В Петербурге повышается спрос на комнаты в коммунальных квартирах. Востребованность таких объектов увеличилась в Северной столице на 45% за последний год.