Двоих фигурантов дела о хищении более 87 млрд рублей у «Промсвязьбанка» заочно арестовали

Москва, 23 марта. Суд избрал меру пресечения для фигурантов дела о хищении средств у «Промсвязьбанка», находящихся в розыске.

Столичный дворец правосудия удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста для Батраза Плиева и его сообщника. Пока решение об аресте в отношении фигурантов уголовного дела было вынесено заочно, так как они оба находятся в международном розыске, сообщили в Следственном комитете.

На данный момент расследование против Плиева и его подельников завершено. Правоохранители собрали все необходимые доказательства вины фигурантов уголовного дела о хищении у «Промсвязьбанка» более 87 млрд рублей.