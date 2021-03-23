В Домодедово начали выдавать сертификаты о прохождении вакцинации от СOVID-19

Москва, 23 марта. Аэропорт Домодедово первым в России начал выдавать сертификаты международного образца о прохождении вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Заключение специалистов будут выдавать на русском языке. Прививочный пункт открылся в Домодедово в начале февраля этого года. В Москве также с 24 марта начнут работать выездные бригады. Прививку можно получить в торговых центрах «Ереван-Плаза» и «Щука». Процесс вакцинации занимает не больше 40 минут.

Ранее сообщалось, что опрос SuperJob показал, какой вакциной от коронавируса хотят прививаться россияне. Треть респондентов ответили, что собираются последовать в этом плане примеру российского президента Владимира Путина.